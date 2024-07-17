Жители Подмосковья могут пройти опрос о правильной утилизации стройотходов

На портале госуслуг стартовал опрос «Правильное обращение с отходами, образующимися после строительства/ремонта/сноса», в котором каждый житель Подмосковья может принять участие, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Нам важно, что думает каждый житель нашего региона о правильном обращении со строительными отходами. Необходимо понимание того куда и как часто граждане сдают строительный мусор, беспокоит ли их проблема образования несанкционированных свалок и знают ли они чем отличаются стройотходы от твердых коммунальных отходов», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Опрос проводится с 17 по 31 июля на портале госуслуг. Для того чтобы проверить свои знания в правильном обращении со строительными отходами достаточно прейти по ссылке.

Недавно Минэкологии оповестило жителей региона о том, что заказать вывоз строительных отходов у себя с дачного участка или квартиры стало гораздо проще. Для этого достаточно набрать короткий номер: 122 или оставить заявку на портале стройотходы.рф.

«Нам важно мнение наших граждан. От их экологической грамотности зависит благосостояние окружающей среды в будущем. Очень хочется, чтобы жители знали экологические основы и соблюдали правила утилизации образованных отходов», — добавил Тихон Фирсов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.