Жители Подмосковья могут пройти онлайн-опрос в сервисе «Яндекс-Формы»

С 1 августа по 1 октября агентство стратегических инициатив (АСИ) проведет всероссийский онлайн-опрос, направленный на изучение интересов, потребностей и барьеров, связанных с образовательными путешествиями для школьников в России. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Опрос охватывает две целевые группы: подростков 14-18 лет, а также взрослых — родителей, педагогов и представителей туристической отрасли.

В опросе предлагается оценить востребованность образовательного туризма, определить, какие условия делают такие поездки привлекательными, и зафиксировать возможные затруднения при их организации.

Для подростков анкета направлена на выяснение их интереса к образовательным поездкам, а также факторов, которые делают путешествие для них значимым и содержательным. Взрослым респондентам предлагается поделиться своим взглядом на организацию, ценность и перспективы таких программ.

Результаты опроса будут обработаны в обобщенной форме и станут основой для последующей доработки и масштабирования программ в сфере образовательного туризма, ориентированных на школьников, педагогов и родителей.

Принять участие в опросе можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/ cloud/6870fedb068ff0687669d115. Заполнение анкеты занимает не более 10 минут.

Опрос проводится в рамках Международной программы АСИ «Классная страна», реализуемой с 2023 года при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, АНО «Национальные приоритеты», АО «Просвещение» и при участии программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Программа направлена на развитие детского и молодежного образовательного туризма как инструмента профориентации, формирования гражданской идентичности и повышения мотивации к обучению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.