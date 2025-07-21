Жители Подмосковья могут пройти онлайн-опрос об объектах наружной рекламы
Фото - © МедиаБанк Подмосковья (Автор: Анна Шолохова)
С 21 июля по 21 августа комитет по конкурентной политике Московской области на портале «Добродел» проводит онлайн-опрос потребителей «Об объектах наружной рекламы в Московской области», сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе опроса можно оставить мнение: об отношении к наружной рекламе, ее влиянии на облик города, и даже оценить содержание и достоверность информации на объектах наружной рекламы.
Все ответы важны для дальнейшей работы по совершенствованию деятельности по размещению объектов наружной рекламы и повышению ее качества.
Пройти опрос можно по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.
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