Жители Подмосковья могут пройти онлайн-опрос об объектах наружной рекламы

С 21 июля по 21 августа комитет по конкурентной политике Московской области на портале « Добродел » проводит онлайн-опрос потребителей «Об объектах наружной рекламы в Московской области», сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе опроса можно оставить мнение: об отношении к наружной рекламе, ее влиянии на облик города, и даже оценить содержание и достоверность информации на объектах наружной рекламы.

Все ответы важны для дальнейшей работы по совершенствованию деятельности по размещению объектов наружной рекламы и повышению ее качества.

Пройти опрос можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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