Жители Подмосковья могут продвинуть свои блоги в рамках конкурса «ТопБЛОГ»

Первый в России образовательный проект для авторов контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» запускает конкурс «Спецноминации 2.0». Жители Московской области имеют возможность продвинуть свои блоги на федеральной площадке, получить полезные подарки и профессиональное развитие в медиа. Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование», заявку можно подать на сайте до сентября. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» помогает участникам построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в соцсетях. За три сезона он объединил более 150 тыс. блогеров из 89 регионов России.

«Призовой фонд конкурса «Спецноминации» в этом году составляет более 15 млн рублей. Каждую из тематик 12 спецноминаций сопроводит крупный партнер и мы рады, что с проектом «ТопБЛОГ» хотят сотрудничать как профильные медиа, PR и маркетинговые организации, так и федеральные ведомства, крупнейшие вузы, госкорпорации, крупные агентства и просветительские проекты. Это еще раз подчеркивает, что блогинг становится неотъемлемой частью социальной, политической, производственной жизни общества, а социальный блогинг помогает нам поддерживать традиционные ценности, нести в мир идеи доброты и созидания, развиваться вместе со своей страной», — подчеркнул исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Жители Московской области активно участвуют в проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» с 2020 года: в первых трех сезонах участниками стали 4 783 жителя региона, 133 из них объявлены финалистами и 11 вошли в число победителей конкурса для авторов полезного контента. В 2024 году 1007 жителей региона уже подали заявку в образовательную программу «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ». Теперь для всех жителей Московской области также открыта возможность участвовать в конкурсе «Спецноминации 2.0».

Конкурсантам предстоит выполнять медиа-задачи по тематическим спецноминациям от науки и образования до устойчивого развития страны и мира, каждую из которых представит крупная организация-партнер. Участвовать могут авторы контента с блогом от 500 подписчиков по разным тематикам и отраслям. Важно, что социальные сети, в которых ведется блог, должны быть разрешены на территории России. Участие на всех этапах конкурса бесплатное без возрастных ограничений.

Каждый из блогеров сможет выбрать близкую к своему контенту спецноминацию, среди которых: «Наука и образование», «Путешествия», «Управление, экономика и общество», «Семья и поколение», «Культура и творчество», «Спорт и активный образ жизни», «Современные технологии», «Устойчивое развитие», «Медиа и маркетинг», «Кулинария», «Россия — страна возможностей», «Территория новых возможностей».

Партнерами и держателями спецноминаций стали: АНО «Россия — страна возможностей», Госкорпорация «Росатом», Президентская академия, Министерство науки и высшего образования РФ, Мультиформатный научно-просветительский проект «Поиск», продюсерский центр «Инсайт люди», киностудия «Союзмультфильм», образовательная платформа Skillbox, Агентство стратегического консалтинга в сфере коммуникаций «К2».

Каждый из партнеров подготовил для участников кейс-задание, связанное с отраслью деятельности организации. Самых ярких участников ждут полезные призы и карьерные возможности в медиа.

Призовой фонд конкурса «Спецноминации 2.0» составляет более 15 млн рублей: это продюсирование блогов до миллиона рублей и подписание резидентских контрактов, участие в съемках шоу на федеральных телеканалах, сериалах и рекламных кампаниях, стажировки, поездка с посещением площадки сооружения атомной электростанции «Аккую», онлайн-курсы с целью повышения квалификации, собственные рубрики на медиа-площадках и крупных печатных изданиях, приглашения на закрытые мероприятия, консультации по медиапродвижению, встречи с руководством компаний-партнеров и многое другое.

«Сегодня ваши мечты становятся реальностью. Вы — избранные, те, кто готов сделать решающий шаг навстречу своему призванию. Вас ждет захватывающее путешествие, полное открытий, вдохновения и головокружительных возможностей! Помните, что каждый из вас уникален, и проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» это непременно покажет. У каждого есть особый талант, уникальный взгляд на мир, которым можно поделиться. Ваши истории, ваши идеи, ваше творчество способны зажечь сердца миллионов! Впереди вас ждут взлеты и падения, радости и разочарования. Но именно в этом и заключается суть блогерской жизни — неустанно расти, развиваться, открывать в себе новые грани. Не бойтесь срывов и неудач, ведь они делают нас сильнее. Относитесь к ним, как к возможностям научиться и стать лучше. Верьте в себя, следуйте велению сердца, и тогда вас ждет ошеломительный успех вместе с проектом «ТопБЛОГ»!» — вдохновила на участие в проекте «ТопБЛОГ» жителей своего региона победитель третьего сезона проекта из Московской области Вероника Чурсина.

На протяжении двух месяцев участники должны выполнить медиа-задачи, которые поставит партнер. Важно, что для успешного выполнения кейс-заданий на конкурсных этапах проект «ТопБЛОГ» приготовил для участников образовательные блоки, которые помогут проанализировать свою целевую аудиторию, создать цепляющий и интересный контент, правильно продвинуть посты в социальных сетях, заполучив наибольшие охваты и положительные отклики.

Победители трека «Спецноминации 2.0» будут приглашены на Всероссийский медиафорум, где лично познакомятся с экспертами проекта, лидерами медиаиндустрии и популярными блогерами, найдут единомышленников, продвинут свой блог на федеральной площадке и получат награду и официальный статус победителя четвертого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.