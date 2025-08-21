сегодня в 13:40

Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском тестировании по охране труда

16 сентября в 10:30 по московскому времени дистанционно во всех субъектах Российской Федерации состоится Всероссийское тестирование по охране труда «Охрана труда и безопасность на работе – 2025» (далее – Тестирование). Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социально защиты РФ.

Мероприятие проводится в целях привлечения внимания широкой общественности к вопросам охраны труда, популяризации культуры безопасного поведения и ответственного отношения к соблюдению требований охраны труда, а также в целях получения объективной информации об уровне осведомленности граждан в области охраны труда.

Тестирование позволит участникам получить независимую оценку своих знаний в сфере охраны труда.

Участие в тестировании может принять любой желающий.

Ввиду значительного интереса к данному мероприятию прием заявок на участие продлен до 5 сентября включительно.

Организатором Тестирования выступает Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России.

Подробная информация о тестировании доступна на сайте www.testsafety.vcot.info.

