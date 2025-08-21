Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском тестировании по охране труда
16 сентября в 10:30 по московскому времени дистанционно во всех субъектах Российской Федерации состоится Всероссийское тестирование по охране труда «Охрана труда и безопасность на работе – 2025» (далее – Тестирование). Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социально защиты РФ.
Мероприятие проводится в целях привлечения внимания широкой общественности к вопросам охраны труда, популяризации культуры безопасного поведения и ответственного отношения к соблюдению требований охраны труда, а также в целях получения объективной информации об уровне осведомленности граждан в области охраны труда.
Тестирование позволит участникам получить независимую оценку своих знаний в сфере охраны труда.
Участие в тестировании может принять любой желающий.
Ввиду значительного интереса к данному мероприятию прием заявок на участие продлен до 5 сентября включительно.
Организатором Тестирования выступает Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России.
Подробная информация о тестировании доступна на сайте www.testsafety.vcot.info.
