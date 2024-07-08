сегодня в 19:05

Жители Подмосковья могут принять участие в VIII Российском смотре-конкурсе

Смотр-конкурс пройдет в рамках VIII Международной выставки BUILD SCHOOL, которая состоится с 13 по 15 ноября 2024 в ВК «Гостиный двор» в Москве, на одной площадке с XXXII Международным фестивалем «Зодчество» и VI Всероссийским архитектурным фестивалем Best Interior Festival (BIF). Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

К участию приглашаются архитекторы, реставраторы, дизайнеры, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные институты, студенты ВУЗов и колледжей.

В конкурс принимаются постройки и проекты по 7 номинациям, выполненные за последние 3 года:

1. Лучший объект нового строительства.

2. Лучшее решение при реконструкции и модернизации.

3. Лучший объект для повторного применения.

4. Лучшее решение быстровозводимого дошкольного или школьного здания.

5. Лучшее решение интерьера.

6. Лучшее решение по созданию инклюзивного образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями и маломобильных групп.

7. Лучшее решение по благоустройству территорий и игровых пространств для создания комфортной среды для детей.

Победители получат национальную премию — Гран-при.

Срок регистрации — до 13 сентября 2024 (включительно).

Срок подачи работ — до 1 октября 2024 (включительно).

Оглашение итогов смотра-конкурса и награждение лауреатов состоится 15 ноября 2024, ВК «Гостиный двор».

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