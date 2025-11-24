Жители Подмосковья могут принять участие в «Цифровом Диктанте»

С 24 ноября по 7 декабря жители Подмосковья смогут присоединиться к Всероссийской акции «Цифровой Диктант», сообщает пресс-служба организаторов.

Целью проведения «Цифрового диктанта» является повышение уровня цифровой грамотности широкого круга лиц (студенты, госслужащие, работники коммерческих организаций) в области безопасности персональных данных. Проект проводится с 2021 года и включен в каталог лучших практик АНО «Цифровая экономика» по цифровой грамотности и кибергигиене.

Диктант проводится в онлайн-формате. Для прохождения диктанта нужно перейти по ссылке https://poll.alregn.ru/, ознакомиться с политикой обработки персональных данных, после чего пройти идентификацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) при помощи учетной записи на Портале Госуслуг.

Перед авторизацией в ЕСИА пользователь знакомится с вводным материалом о диктанте, содержащим описание персонажей, которые будут задействованы ситуациях, описанных в вопросах Диктанта. Героями Диктанта является семья Логиновых — родители, двое несовершеннолетних детей, их дедушка, бабушка.

Диктант состоит из 25 вопросов, для каждого вопроса предлагается четыре варианта ответа, только один из которых верный. Время прохождения теста составляет 40 минут.

Каждый вопрос теста сопровождается текстовым описанием и анимированной иллюстрацией. Отображение вопросов осуществляется последовательно, после 25 вопроса расположена кнопка «Завершить тестирование», кнопка активна только при проставленных ответах на все вопросы диктанта.

По итогам прохождения диктанта, в случае, если получено более 75% правильных ответов, пользователю генерируется цифровой сертификат об успешном прохождении теста (в формате PDF), доступный для скачивания, отображается статистика ответов.

Если количество правильных ответов составит менее 75%, диктант считается непройденным. Повторное прохождение допускается неограниченное число.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.