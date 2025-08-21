Жители Подмосковья могут принять участие в спецпроекте «СВОи. Разговоры с Героями»

В Год защитника Отечества проект «Флагманы образования» президентской платформы « Россия — страна возможностей » подготовил специальный проект «СВОи. Разговоры с Героями» в формате серии видеоинтервью. Цель спецпроекта — помочь педагогам и управленцам в сфере образования Московской области проводить встречиребят с участниками СВО, выстраивать честный, тактичный и доверительный диалог с детьми и молодежью о сложных, но по-настоящему важных темах — патриотизме, долге, преодолении утрат, героизме, ответственности. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

По всей стране проходят встречи с участниками специальной военной операции, однако формат «СВОих» — это неакадемическое изложение историй, а пример живого, искреннего разговора, на который можно опереться при подготовке собственных мероприятий. Темы, которыеподнимают герои в интервью — это реальные вопросыподростков, а ответы — честные и личные рассказы, живой человеческий опыт. Через истории о боевых операциях и экстремальных ситуациях герои объясняют, что такое любовь к Родине, патриотизм, героизм и внутренняя мотивация.

Спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» разработан командой проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Обществом «Знание» и программой развития для участников специальной военной операции «Время героев».

В интервью затрагиваются актуальные темы и поднимаются вопросы, которые подростки чаще всего задают на встречах с бойцами и офицерами:

Как сделать встречу с героем неформальной и искренней?

Нужно ли говорить с новым поколением «по-новому»?

Чему взрослые могут поучиться у детей?

Правда ли, что письма с фронта читают и бережно хранят?

Как служба изменила вас? Что было самым сложным?

Как справляться с утратой и помнить тех, кто не вернулся?

Как сохранить стойкость и мужество в сложной ситуации?

В съемках приняли участие Герой России, Председатель Правления Общероссийского общественно-государственногодвижения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов; Герой России, начальник Главного штаба «Юнармии», Заместитель Председателя Правления Движения Первых Владислав Головин; Герой России, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игорь Юргин; а также Герой России, директор департамента по патриотической работе Общества «Знание» Балдан Цыдыпов. Каждый из них не понаслышке знает, что значит быть примером для молодежи –их слова становятся важной опорой для тех, кто только формирует свое отношение к жизни, службе, Родине.

«Я верю, что личная история — самый сильный способ достучаться до сердца. Когда подростки задают прямые вопросы, они ждут не пафоса, а правды. И наша задача — эту правду сказать», — отметил Игорь Юргин.

Жителей Московской области команда «Флагманов образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» также приглашает поделиться своими историями и кадрами, чтобы вдохновить всю страну.

Проект «Флагманы образования» создаст онлайн-галерею, посвященную встречам с героями СВО. Если в вашей школе, колледже или университете проходила такая встреча –поделитесь этой историей! Для этого заполните форму по ссылке: https://clck.ru/3NgCFC. В анкете вы сможете указать регион, населенный пункт, название образовательной организации, класс или курс, рассказать о герое встречи, самых интересных вопросах и приложить ссылку на фотографии. Истории будут размещены в официальных соцсетях проекта, чтобы вашим опытом вдохновились не только коллеги, но и все жители страны.

«Сегодня очень важно не просто организовать встречу с героем, но и наполнить ее смыслом, теплом и доверием. Мы создали „СВОих“ как инструмент для педагогов и наставников, чтобы они могли уверенно и честно говорить с детьми о сложных вещах. Этот специальный проект — не инструкция, а приглашение к откровенному диалогу, который меняет и тех, кто спрашивает, и тех, кто отвечает», — считает руководитель проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей»Артем Миронов.

Спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» доступен для просмотра по ссылке: https://clck.ru/3NkM8J.

«Флагманы образования» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», который помогает студентам, педагогам и управленцам в сфере образования развивать профессиональные и лидерские компетенции. Он объединяет конкурсы, образовательные программы и цифровые сервисы, формируя сообщество активных профессионалов.

С 2019 года участниками проекта стали более 370 000 человек. Победители получают доступ к обучению в ведущих образовательных центрах страны, включаются в кадровый резерв и реализуют собственные инициативы на региональном и федеральном уровнях.

В 2025 году в проекте открыты четыре тематических конкурсных трека: «Медиа», «Государство», «Культура», «Наставничество», а также специальный просветительскийпроект «СВОи. Разговоры с Героями». Дополнительно открыт конкурсный набор в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования», где раскрывается лидерский потенциал, масштабируется лучший опыт в сфере образования.Регистрация на официальном сайте.

Присоединяйтесь, чтобы научиться говорить о важном –честно и бережно. Вдохновляйтесь историями, которые меняют нас и наше будущее.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что очень важно сохранить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Это является общей главной целью и задачей.