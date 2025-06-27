Жители Подмосковья могут принять участие в сельскохозяйственном молодежном форуме

С 19 по 25 сентября в Тульской области состоится окружной молодежный сельскохозяйственный форум «АгроПродвижение», на котором встретятся 800 участников со всего Центрального федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Молодых специалистов с сельских территорий и студентов сельскохозяйственных специальностей ждет насыщенная образовательная, культурная и спортивная программы, знакомство с ведущими агропромышленными предприятиями страны и современными выставочными образцами техники сельского хозяйства.

Если вы мечтаете узнать о ведущих отраслях экономики, занимающихся производством, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции, планируете изучить на практике работу агропромышленных предприятий, узнать больше о сельском хозяйстве и даже попробовать фермерские продукты, то этот форум для вас.

Здесь мы обмениваемся знаниями и опытом между фермерами, учеными, экспертами в сельском хозяйстве. Находим новых друзей и обретаем необходимые навыки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», – сказал глава региона.