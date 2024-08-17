До 30 сентября текущего года идет прием заявок на участие в премии «Моя Земля — Россия». На конкурс принимают информационные проекты по сельской тематике, сообщили организаторы мероприятия.

Конкурс проводится с целью выявления и поощрения проектов в СМИ и интернете, которые направлены на создание положительного образа российского села и привлекательности работы на загородных территориях, а также для сохранения традиций, семейных ценностей и для распространения опыта развития загородных территорий и сельского туризма, повышения значимости сельскохозяйственного труда.

Ожидается, что премия сформирует позитивное общественное мнение о загородной жизни и развитии российского села.

Номинации конкурса разделены на три категории - номинации для СМИ, спецноминации для СМИ и номинации для индивидуальных авторов.

Участниками могут стать юридические лица - предприятия, организации, органы местного самоуправления, редакции СМИ, включая теле-радио, интерне-издания и печатные СМИ. Также принимаются работы физических лиц, достигших 18 лет - индивидуальных предпринимателей, самозанятых, включая индивидуальных авторов, блогеров и журналистов.

Премия за первое место составит 90 тыс. рублей, за второе - 60 тыс. рублей, а за третье - 41 тыс. рублей. Победителей и призеров конкурса наградят статуэткой и дипломом. Также дипломы получат все участники конкурса. Награждение пройдет в торжественной обстановке.

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