Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Женщины за сохранение традиций»

Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации и Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации проводят Международный конкурс «Женщины за сохранение традиций» (далее — конкурс). Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс направлен на реализацию задач, обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 09.11.2022 Nº 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Целью конкурса является сохранение и продолжение традиций как фундаментальной мировоззренческой позиции во всех сферах жизни.

В рамках конкурса участники размещают в социальной сети ВКонтакте пост с рассказом о традициях, которые есть в их семьях, трудовых коллективах и организациях.

Конкурс продлится до 30 сентября 2025 г. Партнером конкурса выступает программа Росмолодежи АНО «Больше, чем путешествие», которая подготовила для каждого победителя специальный приз — уникальную поездку по России.

Награждение победителей состоится на Международном форуме «Женщины за сохранение традиций», который пройдет в г. Москве в ноябре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.