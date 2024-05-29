Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Самый читающий регион»

Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» проводится Российским книжным союзом при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с целью выявления лучшего опыта и наиболее значимых достижений, поощрения вклада регионов в развитие литературной жизни в стране и их успехов в повышении доступности чтения для наших граждан, сообщает пресс-служба организаторов.

Для участия субъекта федерации в конкурсе необходимо предоставить конкурсную заявку, включающую: презентацию наиболее значимого и интересного мероприятия, направленного на поддержку и стимулирование чтения, активизацию литературной жизни в регионе, реализованного в 2023–2024 годы; информацию (справку в произвольной форме) о развитии инфраструктуры книги, чтения и литературных традиций в регионе в 2023–2024 годы; заполненную анкету.

Предоставление данных должно осуществляться лицом, уполномоченным руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ.

Конкурсные документы — презентацию проекта, краткую справку о развитии инфраструктуры книги, чтения и литературных традиций, анкету — необходимо выслать в адрес оргкомитета конкурса до 6 сентября 2024 г. по электронной почте: litflagman@yandex.ru.

Дополнительные материалы и дублирующие документы можно отправить «Почтой России». Адрес для почтовых отправлений: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8 «А», корп. 3, Российский книжный союз с пометкой Всероссийский конкурс «Самый читающий регион». Срок для почтовых отправлений — не позднее 3 сентября 2024 г. (по почтовому штемпелю).

По результатам обработки и экспертной оценки полученных заявок будет сформирован короткий список конкурса, на основании которого члены жюри определят его победителей.

Полная информация о Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» доступна на сайте литфлагман.рф. Дополнительную информацию можно получить по номерам телефонов оргкомитета конкурса: +7 (499) 265-33-37, +7 (985) 999-39-24.

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