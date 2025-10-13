сегодня в 14:03

Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе поделок «Крылатые фантазии»

Начался прием заявок участников одиннадцатого интернет-конкурса поделок «Крылатые фантазии». Мероприятие организовано Союзом охраны птиц России, в Подмосковье информационную поддержку ему оказывает Минэкологии региона. На конкурс принимаются поделки из природного материала, изображающие птиц, участвовать в нем может каждый, без ограничения возраста, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Разумеется, в первую очередь ожидаются работы детей. Именно дети, молодежь всегда находятся в фокусе любого мероприятия по экологическому образованию и просвещению. Молодые люди креативны, восприимчивы, и наш опыт показывает, что, если ребенок однажды заинтересовался вопросами экологии, защиты окружающей среды, он, скорее всего, станет экоактивистом на долгие годы», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

На конкурс можно представлять любые виды поделок и композиции, выполненные из природного материала: листьев, шишек, семян, цветов, дерева, скорлупы орехов и т. д. Поделки из бумаги, пластилина, пластика не принимаются.

Номинации конкурса:

«Птицы России» — поделки, изображающие птиц в различные сезоны года (принимаются только изображения птиц, обитающих в нашей стране);

«Беречь и сохранять» — поделки, изображающие птиц, занесенных в Красную книгу России;

«Грач — птица года 2025» (поделки, изображающие грача);

«Птичий сувенир» — поделки, имеющие практическое применение;

«Птицы в сказках и мифах» — поделки, изображающие сказочных и мифических птиц.

Зарегистрироваться и загрузить фото своих работ можно на сайте конкурса https://www.birds-konkurs.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.