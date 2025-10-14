Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе лучших практик по развитию донорства

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» (далее — РКК) в период с 25 августа по 20 октября проводит Всероссийский конкурс лучших практик по развитию донорства «Лидер корпоративного донорства», сообщает пресс-служба организации.

РКК одна из старейших гуманитарных организаций в стране, оказывающих содействие государственной Службе крови в популяризации и развитии культуры донорства крови и ее компонентов, а также донорства костного мозга для спасения жизней и здоровья людей.

К участию приглашаются коммерческие организации, трудовые и студенческие коллективы, разделяющие ценность добровольного и безвозмездного донорства членов коллективов и их семей, всемерно поощряющие донорство, активно проводящие мероприятия по тематике донорства крови и ее компонентов и донорства костного мозга, активно участвующие в донорских мероприятиях, готовые поделиться своим опытом и презентовать свои корпоративные проекты.

С подробной информацией о порядке и условиях участия в Конкурсе можно ознакомиться на сайте https://donor.redcross.ru/ либо связавшись с руководителем регионального отделения РКК в Вашем субъекте РФ.

Регистрационная форм для подачи заявки на участие в конкурсе размещена на https://donor.redcross.ru/konkurs.