Открыта заявочная кампания для участия во втором форуме «Россия — время команд», который пройдет 19–20 сентября 2025 года в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Форум станет пространством для всестороннего обсуждения моделей командного управления с учетом культурного кода и приоритетов развития России. Регистрация на форум для участников из Московской области доступна на официальной странице проекта до 20 августа, сообщает пресс-служба организаторов.

Принять участие в мероприятии могут команды из следующих сфер: государственное и муниципальное управление, военные; социальная сфера (инклюзия, волонтерство); образование, воспитание, спорт; наука, технологии, предпринимательство, производство; культура, гостеприимство, туризм; развитие сельских территорий и агропромышленного комплекса. На форуме в «Сенеже» участников ждут тематические секции, мастер-классы, практические занятия, интерактивные дискуссии и командообразующие активности, позволяющие получить уникальный опыт профессиональной коллективной работы.

«Современное управление невозможно без умения собирать и вдохновлять команды. Мир стремительно меняется, и цель Форума — поиск ответов на современные управленческие вызовы. От набора людей в команду до их мотивации, от налаживания эффективного взаимодействия до запуска прорывных проектов. Мастер узнается по инструменту: чтобы вывести команду на новый уровень, стать сильнее, необходимо ставить амбициозные цели и уметь договариваться. Все эти практические решения участники получат в мастерских нашего Форума», — отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.

Форум направлен на создание экосистемы эффективного управления командами в России через развитие профессионального сообщества, внедрение современных образовательных стандартов и тиражирование лучших практик для повышения конкурентоспособности российских организаций.

Среди ключевых тем форума: изучение аспектов современного командного взаимодействия, таких как координация командных процессов и методы управления коллективами; формирование рабочей атмосферы и регулирование межличностных отношений; организация информационного обмена и системы коммуникации, развитие управленческих компетенций и принципы лидерства в разных структурах; механизмы представления команд в публичном пространстве.

«Форум „Россия — время команд“ — максимально практикоориентированное пространство. На нем будут обсуждаться реальные управленческие кейсы и вызовы, с которыми сталкиваются руководители и команды в своей повседневной работе. Особенностью Форума станет и то, что многие темы дискуссий и практических сессий будут предложены самими участниками — они станут соархитекторами программы. Такой формат позволит не только быстро находить ответы на насущные запросы, но и сделать форум по-настоящему живым, полезным и отвечающим современным управленческим реалиям», — добавила руководитель департамента методологии и проектирования образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Людмила Васильева.

Форум «Россия — время команд» пройдет уже во второй раз. Первый состоялся в декабре 2024 года и собрал более 700 участников, а также порядка 60 экспертов. В этом году на форуме ожидается до 1000 человек. Участие в мероприятии позволит им познакомиться с передовыми командными практиками от самых востребованных экспертов отрасли и получить новые полезные знакомства среди сильнейших команд страны.

Регистрация на Форум доступна на сайте президентской платформы и продлится до 20 августа: https://forumkomand.rsv.ru/

