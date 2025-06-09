Жители Подмосковья могут принять участие в форуме лидеров «Территория ритма»

С 4 по 7 сентября в Нижегородской области пройдет международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма». Это уникальное событие соберет участников из России и стран СНГ, готовых менять мир вокруг себя и стать частью большого сообщества лидеров социальных изменений. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Форум является ключевой площадкой в стране для развития инклюзивной образовательной среды и вовлечения в экономику активных молодых людей, в том числе с инвалидностью. Участники форума смогут разработать социально-значимые проекты и получить возможность масштабировать их в своих регионах.

Образовательная программа форума включает мастерские, направленные на развитие лидерских, командных и управленческих навыков, необходимых для успешной реализации социальных инициатив. Участники освоят современные подходы к проектному и социальному управлению, предпринимательскому мышлению, работе с нейросетями, а также получат знания о ключевых компетенциях будущего.

Форум предоставит возможность наладить общение с представителями государства и бизнеса, выстроить межрегиональные связи и войти в большое сообщество лидеров социальных изменений России.

Участниками форума могут стать жителя России, а также стран СНГ от 18 лет и старше, готовые предложить проекты социального бизнеса или желающие развиваться в сфере социального предпринимательства и некоммерческого лидерства.

Заявку на участие в форуме необходимо подать до 25 июля 2025 года на сайте http://территорияритма.рф. На форуме будут действовать специально обученные волонтеры и организована доступная среда, поэтому каждый участник будет чувствовать себя комфортно и полностью настроенным на командную работу.

Проживание, питание и участие на форуме бесплатное (участники самостоятельно добираются до Нижнего Новгорода и обратно).

Организаторами выступают правительство Нижегородской области, центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области» и Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег».

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