Жители Подмосковья могут принять участие в чемпионате высоких технологий

По поручению президента Российской Федерации в 2024 году состоится финал чемпионата высоких технологий. С 17 по 21 сентября 2024 г. в Великом Новгороде в очном формате на площадке инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника — Валдай» по 12 компетенциям для студентов колледжей и 4 юниорским компетенциям для школьников от 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Для своевременного ознакомления конкурсантов и экспертов с рабочими местами, рекомендуемый день приезда конкурсантов и экспертов в Великий Новгород — 15 сентября 2024 года.

Церемония открытия планируется с участием делегаций из всех субъектов Российской Федерации и не менее 20 стран, а также представителей делового и экспертного сообщества.

Информацию о составе делегации каждого региона необходимо направить в срок до 6 сентября 2024 года.

Кроме того, делегациям — участникам деловой программы, необходимо зарегистрироваться по ссылке (с 19 августа 2024 г.), участники соревновательной программы (конкурсанты, эксперты, сопровождающие) регистрируются через регионального оператора при взаимодействии с федеральным оператором.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.