сегодня в 12:33

Жители Подмосковья могут принять участие в акции «Умный город»

Народный фронт и Минстрой России запускают акцию Сбор «Умный город» в рамках проекта «Все для Победы!». Инициатива направлена на поддержку военнослужащих СВО, членов силовых подразделений ДНР и ЛНР, а также их семей и граждан на восстановленных территориях, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Акция включает три направления:

сбор средств на закупку квадрокоптеров, тепловизоров, средств связи, бронежилетов, защитных шлемов, генераторов, компьютерной техники, аптечек, носилок, спальных мешков, рюкзаков, средств обогрева, одежды и маскировочных сетей;

передача нового программного обеспечения и оборудования для реализации проектов «Умный город» в новых субъектах РФ;

сбор писем со словами поддержки для военнослужащих.

Акция продлится до 10 декабря 2024 года, участвовать могут организации и частные лица.

Подробная информация доступна по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.