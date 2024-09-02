Жители Подмосковья могут поучаствовать в выборах, не выходя из дома

В Московской области жители всех населенных пунктов до конца дня 2 сентября могут подать заявку на участие в предстоящих выборах, не выходя из дома, если у них есть на это одна из четырех уважительных причин, сообщает Мособлизбирком в своем официальном Telegram-канале .

Участвовать в выборах, не выходя из дома, можно по состоянию здоровья, по инвалидности, а также если вы являетесь человеком, который ухаживает за нуждающимся в этом гражданине или по иным уважительным причинам. Подать соответствующую заявку можно на сайте «Госуслуги» не позднее конца дня 2 сентября.

Также можно изъявить желание голосовать дома в письменной или устной форме, обратившись в участковую комиссию по месту жительства до 14:00 8 сентября.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье пройдут выборы в органы местного самоуправления. Жители региона могут самостоятельно выбрать удобный способ участия в голосовании. Подробнее узнать о выборах-2024 можно на сайте «Госуслуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.