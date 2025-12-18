Жители Подмосковья могут поучаствовать в семейном конкурсе Новогодних традиций

Целью проведения данного конкурса является продвижение и укрепление семейных традиций и ценностей, сплочение семей, повышение роли семьи в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей, создание условий для творческой самореализации детей и их родителей.

Всю информацию о конкурсе можно найти на сайте БФ «ПИР» по ссылке

Итоги конкурса, будут размещены на социальных платформах и интернет-ресурсах фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.