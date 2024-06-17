Жители Подмосковья могут поучаствовать в проекте по благоустройству городской среды

Жители Подмосковья могут принять участие во втором Всероссийском конкурсе детей и молодежи «Юный Управдом — созидатель благоприятной среды проживания». Конкурс направлен на стимулирование активного участия граждан в процессе создания комфортных условий для жизни в городах, а также на содействие ранней профессиональной ориентации, популяризации профессий в сфере городского и жилищно-коммунального хозяйства и др. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Принять участие в конкурсе могут дети и молодые граждане в возрастных категориях: 10 — 13 лет — категория «Домовенок»; 14 — 17 лет — категория «Юный управдом»; 18 — 30 лет — категория «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством».

Заочный этап конкурса пройдет с апреля по ноябрь, а финальный этап состоится в декабре. Участникам предстоит представить свои проекты, которые будут оцениваться экспертами в области городского планирования и управления.

В прошлом году на очный этап конкурса приехало более 180 участников и научных руководителей из 40 субъектов РФ. А на заочный этап было подано порядка 600 заявок из 67 регионов России.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в создание новых современных парков и проведение благоустройства.