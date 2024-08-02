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Жители Подмосковья могут поучаствовать в проекте «Бизнес.Наставники»

С 5 августа по 1 декабря 2024 г. треком «Росмолодежь.Бизнес» будет реализован проект «Бизнес.Наставники» в гибридном формате (дистанционный с очными мероприятиями), сообщает пресс-служба организаторов.

Цель проекта — рост и укрепление российского предпринимательского сообщества, формирование института наставничества, ресурсной и методической базы для сопровождения молодых предпринимателей.

В проекте примут участие не менее 900 начинающих и опытных предпринимателей из числа молодежи от 14 до 35 лет по двум категориям: «Наставник» (от 18 до 35 лет, с запросом на передачу собственных знаний и опыта начинающим предпринимателям) и «Наставляемый» (от 14 до 35 лет, с запросом на менторское сопровождение).

Участниками могут стать представители молодежи субъекта Российской Федерации, имеющие зарегистрированное юридическое лицо, статус индивидуального предпринимателя или оформленные в качестве самозанятых.

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.