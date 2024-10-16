Жители Подмосковья могут поучаствовать в онлайн-зачете по финансовой грамотности

Школьники и взрослые могут принять участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности до 29 октября включительно, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Юные участники изучат основы финансовой грамотности в игровой форме, а учащиеся средних и старших классов попробуют свои силы в олимпиадном зачете с 15 по 18 октября. Задания к нему были подготовлены преподавателями НИУ ВШЭ. Школьникам, которые пройдут в финал, могут быть предложены льготы при поступлении в вузы.

В рамках зачета предусмотрены два уровня сложности: базовый и продвинутый. Можно принять участие как самостоятельно, так и в составе семейной команды.

В этом году все участники зачета смогут не только проверить свои знания, но и получить личные рекомендации от экспертов. При успешном прохождении зачета будет выдан именной сертификат.

Для участия нужно перейти по ссылке www.finzachet.ru.

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