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Жители Подмосковья могут поучаствовать в онлайн-программе «Аксель.Соцзаказ»

Фондом региональных социальных программ «Наше Будущее» при методологической поддержке министерства финансов Российской Федерации проводится образовательная онлайн-программа «Аксель.Соцзаказ», реализуемая за счет средств фонда, сообщает пресс-служба организаторов.

В 2024 году к задачам проведения программы отнесены: повышение осведомленности о механизме государственного (муниципального) социального заказа; обучение негосударственных исполнителей услуг, информирование представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) и государственных (муниципальных) учреждений; ознакомление с лучшими региональными и муниципальными практиками применения социального заказа; создание условий для роста устойчивости участников соцзаказа.

Материал сформирован для участников двух целевых групп: действующие предприниматели и представители некоммерческого сектора (потенциальные исполнители социального заказа); представители государственных (муниципальных) учреждений, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, на территории которых уже реализуется Федеральный закон № 189-ФЗ или планируется его реализация.

Реализация программы запланирована в несколько этапов, предполагающих рассмотрение общих вопросов применения Федерального закона № 189-ФЗ и отраслевых особенностей.

Участники заключительного этапа, действующие в субъектах Российской Федерации, реализующих социальный заказ, имеют преимущества. На заключительном этапе предполагается вовлечение в образовательный процесс региональных экспертов по отраслям реализации социального заказа в субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании).

Срок начала приема заявок на участие в акселераторе — 1 августа 2024 г. Прием заявок реализуется на сайте программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.