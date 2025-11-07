Жители Подмосковья могут поучаствовать в международном форуме «Арктика»

С 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге при поддержке Федерального собрания Российской Федерации, Государственной комиссии п о развитию Арктики состоится Юбилейный XV Международный форум Арктика: настоящее и будущее имени А. Н. Чилингарова (далее — Форум). Организатор форума — МОО «Ассоциация полярников», сообщает пресс-служба организаторов.

Форум ежегодно подводит итоги арктической повестки и объединяет представителей органов власти, делового сообщества, научно-образовательных и некоммерческих организаций, СМИ для участия в определении ключевых направлений социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации (далее — АЗРФ) и формирования решений по актуальным вопросам.

В мероприятии примут участие более 2000 человек и з России и иностранных государств.

Форум 2025 года пройдет под девизом «Арктика в действии». Деловая программа форума ориентирована на содействие реализации национальных целей в АЗРФ. В центре внимания — превращение идей и инициатив в конкретные результаты с акцентом н, а необходимые практические шаги для реализации арктических проектов.

В поддержку решения задачи форума на выставочной экспозиции будут представлены проекты регионов и разработки предприятий, направленные на реализацию экономического потенциала и повышение качества жизни населения. Молодежной площадкой форума станет просветительский, профориентационный проект «Встреча поколений», реализуемый Международным гуманитарно-просветительским центром «Полюса Земли» МОО «Ассоциация полярников» и поддержанный Президентом Российской Федерации В. В. Путиным.

В рамках форума состоятся торжественные мероприятия, посвященные сохранению наследия А. Н. Чилингарова, 15-летию работы форума и развитию арктической зоны Российской Федерации.

Одним из результатов работы форума станет Резолюция с инициативами участников, которая будет направлена в федеральные органы власти.

Ускоренное развитие Арктической зоны является залогом экономического роста России. При этом в условиях перестройки логистических и производственных цепочек как открываются новые возможности, так и возрастает значимость участия субъектов всей страны в реализации арктических проектов.

