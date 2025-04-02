Традиционная акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!» пройдет в Подмосковье с 14 апреля по 18 мая 2025 года. Она проводится в рамках проекта «Подари дерево» при поддержке Минэкологии и министерства образования Московской области. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«Марафон проводится в 50 субъектах РФ, и жители Подмосковья всегда являются одними из самых активных участников. Осенью прошлого года в рамках акции было собрано и передано в переработку более 72 тонн макулатуры, что эквивалентно 1200 спасенным деревьям. Мы приглашаем жителей области, особенно молодых людей, учащихся образовательных учреждений, работников офисов принять участие в новом этапе экомарафона», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Чтобы стать участником акции, необходимо собрать более 500 кг макулатуры и оставить заявку на сайте. Макулатура должна быть собрана в плотную связку, без пластиковых и металлических элементов. Вывоз макулатуры из каждого городского округа области будет осуществляться согласно графику. Все участники получат благодарности, и эко-баллы, которые смогут потратить на призы или перевести на нужды СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.