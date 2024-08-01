Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе законотворческих инициатив

Председатель молодежного парламента при Госдуме Артем Николаев на заседании молодежного парламента при Государственной думе 19 июля объявил о старте конкурса законотворческих инициатив имени Максима Роганова. Проект поддержало большинство членов молодежного парламента при Госдуме Федерального собрания РФ, сообщает пресс-служба организаторов.

«Молодежный парламент при Госдуме активно занимается разработкой законодательных инициатив. Чтобы дать молодежи России возможность принять участие в законотворчестве мы организовали конкурс законотворческих инициатив имени Максима Роганова. Ранее конкурс проводился на территории ДНР и на встрече с председателем Народного Совета ДНР Артемом Жогой я предложил масштабировать этот проект до федерального уровня. Эту инициативу поддержали депутаты Госдумы и наша молодежь», — рассказал Артем Николаев.

Конкурс посвящен памяти председателя молодежного парламента Донецкой Народной Республики Максима Роганова, погибшего 10 июля 2022 года во время обстрела гуманитарной миссии в Донецкой Народной Республике.

«Я уверен, что в России очень много значимых инициатив, поэтому мы приглашаем всех желающих старше 14 лет принять участие в конкурсе», — добавил председатель Молодежного парламента при Госдуме.

В рамках конкурса в 2024 году участникам необходимо представить творческое исследование, которое содержит проблему и пути ее решения, предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, содержащие основную идею, цели и предмет законодательного регулирования, круг лиц, на которых предлагается распространить соответствующие предложения, их права и обязанности и список литературы. В положении о конкурсе сформированы требования по оформлению и подробно описаны направления конкурсных работ.

«Молодые парламентарии не только Донецкой Народной Республики, но и всей России могут принять участие в конкурсе, продолжить дело Максима. Верю, что конкурс раскроет множество имен, которыми будут гордиться все жители нашей великой страны. Вместе мы сделаем Россию еще крепче, сильнее и прекраснее», — сказал Артем Жога.

Прием работ продлится до 20 сентября 2024 года.

На конкурс принимаются работы по следующим основным направлениям: физическая культура, спорт, туризм и экология; информационная политика, информационные технологии и связь; культура, образование; труд, социальная политика и охрана здоровья; экономика и предпринимательство; региональная политика, развитие инфраструктуры и ЖКХ; развитие гражданского общества, местных сообществ, дела национальностей, международные дела и безопасность; регламент и контроль; промышленность, наука и инновации; молодежная политика.

Победители конкурса получат возможность принять участие в федеральной форумной кампании и стажировке в комитете Государственной думы по молодежной политике.

Подробная информация и положение о конкурсе размещены в официальном телеграм-канале молодежного парламента при Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации.

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