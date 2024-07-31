сегодня в 19:05

Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе объектов социнфраструктуры «МАРТ»

Все желающие смогут принять участие в конкурсе объектов социальной инфраструктуры «МАРТ», деятельность которых направлена на сохранение и укрепление российских духовно-нравственных ценностей, сообщают организаторы.

Конкурс объектов социальной инфраструктуры «МАРТ» организован комитетом Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, Общественным экспертным советом по утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей, Федеральным народным советом совместно с негосударственным институтом развития «ТРАНСПРОЕКТ».

Целью конкурса является отбор лучших практик создания объектов социальной инфраструктуры на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства (ГЧП/МЧП), деятельность которых направлена на сохранение и укрепление российских духовно-нравственных ценностей, в соответствии с указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Участие в конкурсе — это отличная возможность получить общественное признание и приобщиться к практическому сохранению и развитию духовно-нравственных ценностей.

Кроме того, это откроет двери в клуб участников премии «МАРТ», где можно будет расширить профессиональную сеть контактов, обмениваться опытом и идеями с коллегами из разных регионов нашей страны, а лучшие проекты получат информационную поддержку от организаторов.



Этапы жизненного цикла проектов

Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться в отношении проектов, находящихся на следующих этапах жизненного цикла проекта ГЧП:

На этапе подачи частной инициативы;

После заключения КС/СГЧП

Отрасли проектов

Организационный комитет будет выявлять и отбирать лучшие практики по созданию или реконструкции инфраструктурных объектов социальной сферы.



Категории участников

В конкурсе могут принять участие следующие категории участников: