Жители Подмосковья могут получить отсрочку или рассрочку по долгам в трудной ситуации

Граждане Подмосковья, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право обратиться в суд или к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ, с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Жители региона, столкнувшиеся с тяжелым материальным положением, проблемами со здоровьем или другими обстоятельствами, могут подать заявление в суд или к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ, чтобы получить отсрочку или рассрочку исполнения решения.

Отсрочка позволяет перенести срок исполнения требований на более поздний период, чем установлен судом или законом. Рассрочка предусматривает выплату долга частями, например, ежемесячными платежами, если нет возможности погасить всю сумму сразу.

Закон не устанавливает точный перечень оснований для предоставления отсрочки или рассрочки. Суд рассматривает каждое обращение индивидуально, исходя из представленных доказательств.

В управлении рекомендуют не избегать контакта с судебным приставом, так как для сложных жизненных ситуаций предусмотрены решения, которые помогут справиться с временными трудностями.

