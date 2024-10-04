Жители Подмосковья могут поделиться лучшими практиками для старшего поколения
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АНО «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Демография» совместно с министерством труда и социальной защиты Российской Федерации запускает пятый Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия, сообщает пресс-служба организаторов.
Задача отбора — выявление и тиражирование лучших практик работы для старшего поколения в России по стандартам концепции активного долголетия.
К новому отбору приглашаются российские юридические лица любой организационно-правовой формы, а также физические лица — граждане Российской Федерации.
Прием практик осуществляется по следующим направлениям:
- здоровый образ жизни;
- активная жизнь: культура, туризм, волонтерство;
- образование и занятость;
- медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика;
- практика для мужчин 60+.
Отобранные лучшие практики будут опубликованы на платформе «Смартека» и портале национальных проектов России для распространения в регионах.
Призовой фонд составит 5 000 000 рублей, который будет разделен между 10 победителями в равных долях.
Прием заявок будет проходить с 1 октября 2024 года по 1 ноября 2024 года.
Подать заявку можно на платформе «Смартека».
В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.
«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.