Жители Подмосковья могут поделиться лучшими практиками для старшего поколения

АНО «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Демография» совместно с министерством труда и социальной защиты Российской Федерации запускает пятый Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия, сообщает пресс-служба организаторов.

Задача отбора — выявление и тиражирование лучших практик работы для старшего поколения в России по стандартам концепции активного долголетия.

К новому отбору приглашаются российские юридические лица любой организационно-правовой формы, а также физические лица — граждане Российской Федерации.

Прием практик осуществляется по следующим направлениям:

здоровый образ жизни;

активная жизнь: культура, туризм, волонтерство;

образование и занятость;

медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика;

практика для мужчин 60+.

Отобранные лучшие практики будут опубликованы на платформе «Смартека» и портале национальных проектов России для распространения в регионах.

Призовой фонд составит 5 000 000 рублей, который будет разделен между 10 победителями в равных долях.

Прием заявок будет проходить с 1 октября 2024 года по 1 ноября 2024 года.

Подать заявку можно на платформе «Смартека».

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.