Жители Подмосковья могут подать заявку на участие в премии «Хрустальный компас»

В 13-й раз проходит конкурс на соискание национальной премии «Хрустальный компас». Эта престижная международная награда вручается за выдающиеся достижения современности и уникальные проекты в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, промышленности и общественной жизни, направленные на развитие нашей страны, приумножение ее национального достояния и интеллектуального богатства. Об этом сообщают организаторы премии.

Премия проводится ежегодно под эгидой Русского географического общества. За 12 лет на соискание премии выдвинуты авторы более 4300 проектов и уникальных достижений из 48 стран мира.

В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, свои предпочтения выразили более 2,7 млн человек.

Принять участие в премии могут отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы и общественные деятели.

Учитывая высокую значимость поддержки инициатив в области национальной географии, экологии, сохранении и популяризации природного и историко-культурного наследия всем заинтересованным лицам предлагают подать заявки в следующих номинациях:

«научное достижение»;

«просвещение»;

«лучший социально-информационный проект по сохранению

природного и историко-культурного наследия;

«лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса»;

«путешествие и экспедиция»;

«лучший проект СМИ, медиапроект»;

«издание»;

«фоторабота»;

«гражданская позиция»;

«лучший региональный проект»;

«признание общественности».

Прием заявок открыт до 10 февраля 2025 года. Ознакомиться с положением о премии, описанием ее номинаций, сроками, порядком проведения конкурса и другой подробной информацией, а также подать заявку на участие в конкурсе на соискание премии можно на сайте премии www.rus-compass.ru.