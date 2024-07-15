Жители Подмосковья могут подать заявку на участие в грантовом конкурсе

С 25 июля по 10 сентября 2024 года пройдет заявочная кампания первого грантового конкурса 2025 г. президентского фонда культурных инициатив, куда могут быть представлены проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий в целях поддержки, популяризации и сохранения общероссийской культурной идентичности, укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержки коллективов и деятелей культуры, выступающих за патриотизм, преданность стране и достижение целей СВО, поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, в том числе в новых субъектах РФ и на освобождаемых территориях, сообщает пресс-служба организаторов.

Проекты на основные конкурсы принимаются по девяти тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе».

Подать заявку на первый конкурс 2025 года могут некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий); коммерческие организации; индивидуальные предприниматели. Проекты, поддержанные фондом, реализуются в каждом субъекте Российской Федерации, обеспечивая вклад в экономику регионов и страны в целом.

Президентский фонд культурных инициатив, созданный по предложению президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученному 21 апреля 2021 г. в ходе послания Федеральному собранию, всесторонне поддерживает проекты в области культуры, искусства, креативных и творческих индустрий, реализуемых некоммерческими организациями, представителями коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальными предпринимателями.

На сегодняшний день фонд подвел итоги двенадцати грантовых конкурсов. Поддержку получили более 8 тысяч творческих инициатив из всех регионов России на общую сумму более 31 млрд рублей. Общий объем поддержки на 2021–2025 годы составляет 42,5 млрд рублей.

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