Жители Подмосковья могут подать заявку для участия в «Зеленой Премии»

«Зеленая Премия» — ежегодный конкурс за достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также за проявления лидерского потенциала в экологии. Прием заявок для участия в «Зеленой Премии» осуществляется до 1 ноября, сообщает пресс-служба организаторов.

Целью «Зеленой Премии» в 2024 году станет отбор лучших практик, инициатив, достижений и инноваций, лидеров и общественных проектов в области устойчивого развития, обращения с отходами и разумного потребления, экологического просвещения и популяризации ответственного экологического образа жизни.

Номинантами и победителями «Зеленой Премии» станут физические и юридические лица, культурные, корпоративные, общественные и образовательные организации, осуществляющие деятельность, связанную с экологическими проектами в природоохранной сфере.

В 2024 году формат открытия «Зеленой Премии» предполагает интерактивное шоу, где активисты рассказывают о своих экологических проектах и достижениях, а после получают обратную связь от почетных гостей. Премия подразумевает взаимодействие с участниками в течение всего года, акселерационную программу и сопровождение победителей.

Партнерами «Зеленой Премии» являются группа «Эколайн», ООО «Хартия», ООО «ЭКОМАШГРУПП», ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», а также Российское движение детей и молодежи «Движение первых», Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема».

Принять участие в «Зеленой Премии» можно в трех треках: «Профессиональный трек», «Общественный трек», «Зеленая Премия: Юннаты».

Профессиональный трек выявляет проекты крупных промышленных компаний и бизнеса, региональных операторов, высших и средних специальных учебных заведений, средств массовой информации и новых медиа.

Общественный трек выявляет экологических лидеров, тиражирует и масштабирует лучшие общественные проекты в природоохранной отрасли, поддерживает социальных предпринимателей в сфере экологии.

Трек «Зеленая Премия. Юннаты» поощряет лучшие экологические проекты и практики активистов в возрасте 10-18 лет. В рамках этой номинации участвуют ребята из юннатского движения, а также сотрудники учебных заведений. Трек проходит в партнерстве с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

Более подробно ознакомиться с информацией можно на официальном сайте «Зеленой Премии».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.