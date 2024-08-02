Жители Подмосковья могут ознакомиться с мультфильмом и книгой «Наш Суздаль»

По итогам XVI Всероссийского детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе. Суздаль 1000», посвященного в 2024 году 1 000-летию города Суздаля, выходят в свет мультфильм и книга «Наш Суздаль», сообщает пресс-служба организаторов.

Презентации мультфильма пройдут по всей стране среди детей дошкольного и младшего школьного возраста, а книгу получат в подарок первоклассники Владимирской области и некоторых других регионов — активных участников конкурса.

Самый необычный подарок к 1 000-летию сделали Суздалю дети всей России. Этот проект уникален тем, что соавторами мультфильма и книги стали более 17 тысяч детей из 35 регионов России, приславших на конкурс свои творческие работы: на основе лучших рисунков дизайнеры и мультипликаторы разработали и создали все художественные образы. Также дети сами озвучили мультфильм и подобрали музыкальное оформление из коллекции русского фольклора: выбор пал на авторские произведения этнографа, уникального музыканта, собирателя русского фольклора Сергея Старостина.

Мультфильм «Наш Суздаль» кратко и доступно рассказывает маленьким гражданам об одном из самых древних и красивых городов нашей страны, городе-музее и заповеднике, расположенном во Владимирской области. Суздаль называют живым воплощением истории Руси. Город входит в Золотое кольцо России. По мотивам мультфильма издана небольшая красочная книга.

Организаторы и партнеры проекта надеются, что каждый человек, взрослый или ребенок, который посмотрит мультфильм или пролистает книгу, захочет хотя бы раз в жизни побывать в этом необыкновенном городе — единственном и неповторимом городе Суздале.

Миссия проекта «Заглянем в историю вместе» — посредством творчества с дошкольного возраста прививать детям интерес к изучению истории и сохранению культуры своей страны, способствовать развитию в России исторического туризма. Проект полностью некоммерческий и не имеет аналогов. Для организации и проведения конкурса ежегодно объединяются представители органов власти, научного, педагогического сообщества, общественных организаций, деятели культуры и искусства, и предприниматели.

В 2024 году конкурс прошел при поддержке Законодательного Собрания Владимирской области и его председателя Ольги Хохловой. Создание мультфильма и книги профинансировал молодой предприниматель, коренной суздалец, многодетный отец, основатель Владимирской мануфактуры «ALWA» Сергей Иванов.

Каждому участнику конкурса направлена именная памятная грамота, активным преподавателям — официальные благодарности.

Победителям конкурса вручены дипломы и награды от партнеров конкурса: «Семейный сертификат» на свободное посещение музеев Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника группой до шести человек, который включает посещение музейного комплекса «Суздальский Кремль», музейного комплекса «Спасо-Ефимиев монастырь», «Музея деревянного зодчества»; сертификаты на посещение мастер-класса в школе «Дымов керамика» в Суздале.

В сентябре 2024 года победители будут приглашены на новую концертно-историческую программу в Московский цирк на Цветном бульваре.

Официальный сайт проекта: заглянемвисториювместе.рф.