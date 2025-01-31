Жители Подмосковья могут отправить фото и очерки на конкурс «Герои Великой Победы»

Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2025» на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания проводят в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России.

В оргкомитете конкурса присутствуют: Союз писателей России, министерство обороны РФ, министерство просвещения РФ, министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека Издательский дом «Не секретно».