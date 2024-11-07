Жители Подмосковья могут написать военно-патриотический диктант 18 ноября

Военно-патриотический диктант призван пробудить интерес к культурному наследию Отечества и укрепить чувство сопричастности к историческим ценностям нашей страны. Участники акции смогут не только проверить свои знания, но и глубже осознать значимость гражданской ответственности за сохранение и развитие культурного богатства многонациональной России.

За два предыдущих года проведения диктанта к акции присоединились более 363 тысяч человек из 89 регионов России. Поддержку в проведении диктанта оказали партнерские организации, такие как ДОСААФ, Юнармия и региональные центры «Авангард», а также министерство обороны РФ и органы образования.

«Военно-патриотический диктант — это не просто проверка знаний, но и важная возможность для каждого участника почувствовать сопричастность к истории и культуре нашей страны. Мы гордимся тем, что с каждым годом акция привлекает все больше людей, особенно молодежи, которая стремится не только знать свое прошлое, но и нести ответственность за будущее России», — подчеркнула директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.

Принять участие в диктанте сможет каждый желающий. 18 ноября в 10:00 по Московскому времени начнется единый прямой эфир на платформе ВКонтакте. Участники, показавшие высокий результат, будут награждены.

Традиционное подведение итогов и награждение победителей состоится 9 декабря, в День Героев Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.