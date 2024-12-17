Жители Подмосковья купили более 5 тыс тонн сыра в ноябре

На прилавках розничных супермаркетов, рынков и ярмарок Московской области представлен широкий выбор различных видов сыров, в том числе от региональных производителей. Так, в прошлом месяце в Подмосковье было реализовано более 5,3 тыс. тонн данного вида продукции, это около 176 тонн в день. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Регион занимает 1 место в стране по объемам производства сыра — более 143,6 тыс. тонн выпущено в Подмосковье за 10 месяцев с начала года, что на 12,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В ассортименте — как твердые сорта, например, «Parmente» и «Palermo», полутвердые, так и мягкие «Камамбер», «Бюш», «Гранд Крема» и другие.

Производством сыра в регионе занимаются более 50 промышленных предприятий. Среди крупнейших — ООО «ЛАКТАЛИС ИСТРА», ООО «Хохланд Руссланд» в Раменском городском округе, ООО «Сыровар» в Дмитровском округе, ООО «РОТА АГРО» в Ленинском.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.