Жители Подмосковья чаще всего запрашивают выписку из домовой книги

В Подмосковье на прошлой неделе самой востребованной услугой на региональном портале стала «Выписка из домовой книги» — ее оформили более 19,4 тыс. раз. Также в числе лидеров оказались социальные карты и запись в кружки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Второе место по популярности заняла услуга выдачи и замены социальных карт жителя Московской области — подано более 9,2 тыс. заявок. Третьей стала «Запись в кружки и секции», которой воспользовались свыше 6,4 тыс. раз.

В рейтинг также вошли присвоение адреса — более 4,7 тыс. заявлений — и обслуживание единых транспортных карт «Стрелка», по которым поступило порядка 3,5 тыс. обращений.

Всего на региональном портале доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить их в электронном виде можно также через мобильное приложение «Добродел». Для оформления требуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.