Жители Подмосковья более 500 раз запрашивали архивные справки БТИ онлайн

На региональном портале госуслуг можно подать заявление на получение архивных сведений из бюро технической инвентаризации. С начала года услугой воспользовались более 500 раз. Об этом рассказали в пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках онлайн-услуги «Предоставление архивных сведений» можно подать заявление на получение сведений о наличии или отсутствии права собственности на объекты недвижимости до 1998 года, а также справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости. Воспользоваться ею могут физические лица. Для этого нужно заполнить онлайн-форму заявления, прикрепить документ, подтверждающий право собственности, а также оплатить госпошлину.

Услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней. Результат поступит в личный кабинет заявителя на портале.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.