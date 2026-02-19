Жители Подмосковья 350 раз заказали замеры шума у аэродромов

Жители и предприниматели Подмосковья более 350 раз воспользовались электронной услугой по заказу лабораторных измерений шума на участках вблизи аэродромов. Сервис доступен на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Электронная услуга позволяет получить протокол лабораторных испытаний уровней шума на земельных участках, расположенных в границах полос воздушных подходов аэродромов. Речь идет о территориях рядом с аэродромами Чкаловский, Кубинка, Клин, Ступино, Раменское и Луховицы.

Для ряда объектов действуют строгие нормативы по допустимому уровню шума. Это касается жилых домов, развлекательных центров, кафе, ресторанов и интернатов. При планировании строительства таких объектов вблизи аэродромов необходимо предварительно провести соответствующие измерения.

Оформить услугу «Выдача протокола лабораторных испытаний (измерений) уровней шума» можно на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Другое». Сервис доступен индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.