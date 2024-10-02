Жители Подмосковья 12 тыс раз обращались в службу спасения по приложению «112 МО»

Жители и гости Подмосковья все чаще обращаются за помощью через мобильное приложение «112 МО». В 2024 году количество таких обращений превысило 12 тыс. Это говорит о готовности жителей использовать современные технологии для вызова помощи в экстренных ситуациях, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Обращение в систему-112 через приложение имеет ряд преимуществ. В первую очередь, пользователь может отследить маршрут движения бригады скорой помощи или службы газа на вызов. Кроме того, сама платформа позволяет связаться с оператором 112 наиболее удобным для вас способом — СМС-сообщением, по телефону, посредством видеовызова, с помощью кнопки «Я здесь, мне нужна помощь» (в этом случае ваши координаты автоматически отправятся в службу спасения).

Приложение «112 МО» было запущено летом 2017 года. Каждый год оно обновляется и совершенствуется, обретая новые функции, чтобы каждый, кому необходима помощь, мог ее получить.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.