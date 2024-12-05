Жители Подмосковья сделали 10 тыс обращений через мобильное приложение «112 МО»

Мобильное приложение «112 МО» было запущено в 2017 году и продолжает развиваться для удобства пользователей. Так, за текущий год через приложение поступило более 10 тыс. вызовов в экстренные службы. Об этом сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С момента эксплуатации мобильного приложения «112 МО», насчитывается более 20 тыс. вызовов.

Этот рост свидетельствует о растущем доверии жителей к приложению как к удобному и эффективному инструменту для связи с экстренными службами.

Мобильное приложение «112 МО» предоставляет удобный доступ к экстренным службам. Вызывайте помощь звонком, СМС, или уведомлением «Я здесь, нужна помощь» или нажав кнопку «Добавить происшествие». Отслеживайте местоположение бригад скорой помощи и других служб на карте. Узнавайте ближайшие вам местоположения учреждений — от больниц и поликлиник до пожарных частей и отделов полиции — прямо на вашей карте. Также, воспользуйтесь такими функциями как — оформление ДТП по европротоколу, поиск пропавших родственников в больницах, информация об эвакуации транспортных средств и построение маршрута до парковок.

Все функции приложения доступны бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются