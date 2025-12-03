Жители Петербурга сами изготавливают новогодние игрушки из пластилина

В Северной столице подготовка к встрече Нового года давно превратилась в особенную атмосферу. Город меняет облик, горожане украшают свои дома, подбирают праздничное освещение и достают из хранилищ елочные украшения. Однако в Петербурге есть умельцы, которые воплощают новогоднюю сказку, создавая ее своими руками. Они делают игрушки из пластилина и ткани, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Жительница Петербурга Надежда Крапива создает новогодние игрушки из подручных материалов. Ненужные коробки в ее руках превращаются в миниатюрные саночки и музыкальные инструменты, обычная пробка от игристого вина — в колоритного Щелкунчика, а масса для лепки для детского творчества — в милого плюшевого мишку.

Занятие рукоделием увлекло Надежду еще в детские годы, и в настоящее время это переросло в семейную рождественскую традицию. На изготовление одних игрушек уходит вечер, другие же «вызревают» долгие месяцы или даже годы.

Для Елены Мякшиной самодельные игрушки — это целая вселенная. Она творит трогательных ватных кукол: на основе из проволоки, с личиками из полимерной массы, декорированных бисером, блестками и акриловыми красками.

На каждую работу уходит от суток до нескольких дней, необходимо время для высыхания слоев ваты и краски. Определенного почерка она себе пока не приписывает, утверждает, что только набирается опыта.

Третья мастерица Ульяна Хухрина делает не традиционные елочные украшения, а миниатюрных ангелов, оберегающих домашний уют и праздничную атмосферу. Их можно расположить возле елки, разместить на полке или преподнести в подарок родным перед торжеством. Ульяна утверждает, что создает ангелов лишь тогда, когда ощущает глубокое душевное вдохновение.

В городе, где зимние вечера долгие, подобные рукодельные традиции придают Новому году особое очарование. И каждое изделие, будь то кукла из ваты, старинный Щелкунчик или крошечный ангел, становится частью большой праздничной саги, которую год за годом продолжают сами авторы.

