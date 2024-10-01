Жители Петербурга держат на руках золото на 816 млн рублей

Санкт-Петербург вошел в число самых «золотых» городов России, замкнув тройку лидеров рейтинга по наличию драгоценного металла у жителей. К такому выводу пришли аналитики холдинга SOKOLOV, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Согласно предоставленным данным, на каждую тысячу петербуржцев приходится 18,3 грамма золота. В частности, первое место в «Индексе золотого города», который отражает вес купленного золота на каждую тысячу жителей, занимает Москва. В российской столице на тысячу человек приходится 20,8 грамма золота. Второе место занимает Екатеринбург с показателем 18,5 грамма.

Тем не менее Санкт-Петербург значительно опережает Екатеринбург по количеству золота, которым владеют местные жители. Суммарная стоимость золотых запасов в Северной столице превышает 816 миллионов рублей, в то время как в Екатеринбурге этот показатель составляет только 223 миллиона рублей.

В пятерке самых «золотых» городов России также оказались Ростов-на-Дону с 16,4 грамма на тысячу жителей и Воронеж (16 граммов). Ростовчане владеют золотым запасом на сумму 148,1 миллиона рублей, а в Воронеже этот показатель равен 132,4 миллиона рублей.