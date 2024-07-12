Жители Одинцовского округа смогут получить гранты для развития семейных ферм

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявило о начале приема заявок на получение грантов для развития семейных ферм. В рамках конкурса крестьянские (фермерские) хозяйства региона могут получить поддержку до 30 млн рублей. Данными мерами могут воспользоваться и аграрии Одинцовского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для проекта на развитие семейных ферм в этом году предусмотрены гранты на 123 млн рублей. Оформить заявку на получение могут аграрии, деятельность которых зарегистрирована в Подмосковье не менее года, а также у которых отсутствуют задолженности. Еще одно важное условие — не менее двух членов семьи главы хозяйства должны состоять на ферме», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Полученные средства фермеры могут вложить в расширение земельных участков, строительство или модернизацию производственной инфраструктуры и объектов хранения. Однако необходимо обеспечить софинансирование в размере не менее 40% от совокупного объема расходов.

Также направить средства можно на погашение не более 20% льготного инвестиционного кредита, привлекаемого на реализацию бизнес-плана, или уплату процентов по льготному инвестиционному кредиту в течение 18 месяцев с даты получения гранта.

Подать заявку можно по ссылке, прием продлится до 8 августа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.