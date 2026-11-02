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Жители Новосибирска собирают грибы под первым снегом в Караканском бору

Общество
Елена Ефимкина / Грибная Академия

Фото - © Елена Ефимкина / Грибная Академия

Первый снег и минусовая температура не завершили грибной сезон в Караканском бору. Жители Новосибирска продолжают возвращаться из леса с урожаем, сообщает atas.info.

Одна из посетительниц бора рассказала в соцсетях, что набрала полное ведро грибов. Корзину она не взяла, поскольку не рассчитывала что-либо найти, — выручило ведро в багажнике.

Горожане любуются заснеженными соснами и находят красоту даже в несъедобных грибах.

«Хочется немедленно построить берлогу и жить в ней до весны. Здесь нет суеты, городского шума, какой-то вечно безумной спешки, здесь отдыхает душа, просто идешь и наслаждаешься хлопьями снега, красотой сосен в снежном одеянии. Просто какой-то особый микромир, как будто реально попал в сказку, уходить не хотелось, вот прям последнее мгновенье, последний снимок. Спасибо, лесу. Лес и вправду источник жизни, источник вдохновения», — поделилась местная жительница.

Поздний рост грибов — не редкость для сибирской осени. Плотная хвойная подстилка помогает земле долго сохранять тепло. Это позволяет грибнице плодоносить после первых снегопадов, если нет сильных заморозков.

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