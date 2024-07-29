Жители Мытищ доставили в зону военной спецоперации УАЗ «Буханку» для медиков

Очередная партия гуманитарной помощи, доставленная на днях в специальный медицинский батальон СВО, включала в себя не только груз, но и машину, на которой он был доставлен до адресата. Атаман Мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов с казаком Сергеем Кораблевым лично передали мытищинским бойцам с позывными «Кортес» и «Туман» и их сослуживцам модернизированный микроавтобус «УАЗ», больше известный как «буханка». Об этом сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

Медикаменты, генераторы, носилки для военнослужащих, а также запасной комплект резины на данный автомобиль приобретены на средства, собранные жителями городского округа, жертвовавшими в фонд «От сердца к сердцу». Все это доставлено в только что освобожденный военными РФ населенный пункт Пески.

Прежде чем отправить УАЗ «буханку» на фронт специалисты Мытищинской электросети установили на ней необходимые средства защиты: противодроновое устройство и средство радиоэлектронной защиты. В таком «обмундировании» автомобиль сможет максимально безопасно вывозить раненых бойцов для оказания помощи.

Чтобы реализовывать запросы военнослужащих, открыт благотворительный сбор, где любой может оказать посильную материальную помощь. Помочь своим можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.