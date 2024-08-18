Жители Москвы несут цветы к посольству Франции в память об Алене Делоне

На заборе здания дипмиссии вывесили небольшое фото молодого актера.

В воскресенье стало известно, что легендарный актер скончался в возрасте 88 лет в окружении семьи в своем доме во французской коммуне Души. Секс-символ 1960-1980-х пережил 2 инсульта, а также боролся с раком и болезнью Альцгеймера.

Мировую известность Ален Делону принесли его роли в таких кинокартинах, как «Рокко и его братья» (1960), «На ярком солнце» (1960), «Самурай» (1967), «Двое в городе» (1973) и др. Всего в фильмографии актера около 80 кинофильмов. Также он играл в сериалах, был режиссером и продюсером.