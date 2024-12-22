Жители Луховиц почтили память жертв Афганской и Чеченской войн

На Аллее Славы в Луховицах состоялся митинг в память о жертвах локальных войн и конфликтов. Он прошел у памятника, который установлен в их честь. Участниками события стали представители окружной администрации, активисты местного Совета ветеранов и общественной организации «Боевое братство», юнармейцы, молодежь, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жертвами локальных войн и конфликтов в Луховицах стали десять человек. В Чеченской войне погибли рядовые Дмитрий Панов и Алексей Слепов, прапорщики Александр Луганский и Анатолий Ларин, гвардии лейтенант Павел Гаврилов и гвардии сержант Игорь Симонов. На территории Афганистана умерли старший лейтенант Александр Кабанов и рядовой Владимир Пименов.

Капитан Александр Ромель погиб в Республике Дагестан, а капитан милиции Олег Малочуев — в Республике Ингушетия.

«Для жителей Луховиц это серьезное событие, потому что триста с лишним человек из округа прошли боевые действия в Афганистане и Чечне, в других горячих точках. Десять погибли. Те, кто участвовал в этих войнах, и жители, собираются, чтобы почтить память. Хотелось, чтобы больше таких событий не происходило. Когда началась специальная военная операция, те ребята, которые воевали в Афганистане и Чечне, первыми встали на защиту страны от мирового терроризма», — сказал председатель местного отделения «Боевого братства» Сергей Веселов.

К участникам митинга обратился председатель Совета депутатов городского округа Луховицы Геннадий Воронин. Он призвал жителей беречь историческую память, передавать ее из поколения в поколение.

«Это очередной повод вспомнить историю воинского героизма и доблести, повод вспомнить о ребятах, которые защищали интересы нашей страны, ее целостность и отдали жизни за Родину. Это повод сказать „Спасибо“ солдатам, которые вернулись, мужикам, которые здесь присутствуют. Вечная память погибшим тогда. Вечная память ребятам, которые погибают сейчас, защищая Родину. Здоровья и счастья тем, кто жив, кто с нами», — отметил Геннадий Воронин.

На митинге также выступили протоиерей Сергий Родионов, председатель местного отделения «Боевого братства» Сергей Веселов.

Собравшиеся почтили память жертв локальных войн и конфликтов минутой молчания, возложили цветы к мемориалу.

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