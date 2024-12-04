Жители Люберец могут принять участие в акции «Добрый Новый год» до 8 декабря

В городском округе Люберцы проходит акция «Добрый Новый год». Акция началась при поддержке министерства информации и молодежной политики. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«До 8 декабря жители городского округа Люберцы могут принести в фонд «Защитники Отечества» (г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, к. 3) гуманитарную помощь для бойцов, а также сладкие подарки и игрушки для детей из новых регионов и приграничных районов Курской и Белгородской областей», — отметил Волков.

Он добавил, что акцию поддержал рекордсмен мира по силовым номерам, заместитель президента федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян.

«Если у вас есть возможность и желание помогать — обязательно творите добрые дела. Вместе победим!» — подчеркнул Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.